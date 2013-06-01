В целях развития молодежной организации

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в Пайарикском районе Самаркандской области состоялся учебный семинар на тему "Камолот" в общеобразовательных школах", который был организован районным Кенгашем ОДМ "Камолот".

В мероприятии, нацеленном на пропаганду деятельности ОДМ "Камолот" и призыв молодежи к социально-политической активности, приняли участие представители ОДМ "Камолот", молодежного учебного центра "Етакчи" при ОДМ "Камолот", отделения народного образования, сотрудники детской организации "Камалак" и активисты ОДМ "Камолот" из района.

На семинаре говорилось о развитии деятельности первичных организаций ОДМ "Камолот" в общеобразовательных средних школах и совместном решении Министерства народного образования Республики Узбекистан и Центрального Кенгаша ОДМ "Камолот".

Также отмечена важность выбора кадров для первичных организаций в средних общеобразовательных школах, говорилось о материальной поддержке первичных организаций молодежного движения.

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