В ферганском детском лагере "Хумо" готовятся к летнему сезону

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. В середине мая в детский лагерь "Хумо" Ферганского механического завода с проверкой хода подготовки к летнему сезону приезжали представители областного хокимията.

После выявления недостатков комиссия дала соответствующие рекомендации по их исправлению перед заездом детей 14 июня. Однако за две недели до предстоящего события ситуацию едва ли можно назвать сдвинувшейся с мертвой точки.

Расположившийся на территории в 4,5 гектара детский лагерь только внешне производит хорошее впечатление, при ближайшем рассмотрении проблем оказалось очень много. Это и разбитые стекла практически во всех помещениях, в том числе, и туалетах, и спальнях. Несмотря на то, что в помещениях медсанчасти, по словам директора М. Мавлюшева, ремонтные работы завершились, со стен по-прежнему обваливается штукатурка, в полах зияют дыры, а в туалете стоит невыносимый запах, по которому присутствующие могут убедиться, как давно его мыли.

Сливную трубу бассейна забил мусор, тут же отсутствуют и раздевалки. Три душевых кабинки, покрытые паутиной, заржавели, при этом в обеих дверях этих кабинок щеколды не работают. На 8 отрядов, состоящих из 260 человек, будут действовать 8 беседок, 2 из которых только начали строить.

Территория лагеря огорожена бетонным забором, в котором есть как минимум 3 дыры, в которые без особого труда могут пролезть дети младшего школьного возраста. Кроме того, установленные бетонные шлакоблоки, необходимые для закрытия таких дыр, превратились в своего рода лестницы, по которым может спокойно перелезть через забор даже семилетняя девочка. Там, где граница лагеря выходит на крутой берег реки Маргилансай, есть как минимум два отверстия, в которые дети могут пролезть.

Что касается помещений для склада продуктов и бытовой техники, то все они находятся в ужасном состоянии, в них неубрано, везде валяется мусор. Несмотря на то, что всю еду предполагается готовить на газе, недалеко от котлов лежит большая куча хвороста.

Наиболее беспечная ситуация сложилась с пожарной безопасностью – в настоящий момент, несмотря на то, что ведутся ремонтные работы, ни один из 4 противопожарных щитов не укомплектован. На 4 спальных помещения стоит всего один такой щит, который подпирается палкой, чтобы не развалился. К нему не проложена тропинка, а до самого дальнего входа более 70 метров. Кроме того, по словам ответственного за пожарную безопасность лагеря Р. Юнусалиева, 4 из 10 огнетушителей он сдал на ремонт в какую-то организацию, название которой он так и не вспомнил.

Стоит отметить, что в других лагерях, например, имени Сатвалдиева в Ферганском районе, "Кимегар" ферганского азотного завода и некоторых других капитальный ремонт уже завершен и проводится только косметическое оформление помещений.

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