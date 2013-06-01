В ферганских доме малютки и доме милосердия отметили 1 июня

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в ферганских доме малютки, а затем и доме милосердия прошли мероприятия и вручение подарков для сирот и детей-инвалидов.

Мероприятия, проходящие под девизом "Каждому ребенку добро и внимание", были организованы областным отделом ассоциации по поддержке детей и их семей, фондом "Соглом авлод учун" и Обществом Красного полумесяца. Здесь был проведен концерт, выставка детских рисунков, после чего все приняли участие в праздничном обеде.

- Для наших детей сегодня настоящий праздник, - говорит председатель областного отдела ассоциации по поддержке детей и их семей Зиеда Тешабаева. – Мы вручили 80 подарков, постарались подарить им свое тепло и любовь, показать, что они не одни, что вместе с ним и государство, и общество. Дети очень тонко чувствуют такую поддержку.

- Областное Общество Красного полумесяца оказывает помощь не только в День защиты детей, но и в будни, стараясь вовлечь как можно больше детей в активную и творческую общественную жизнь, - сказала председатель Юлдузхон Рахимова.

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