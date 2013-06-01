В Ферганском кафе прошел конкурс среди детей-инвалидов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в кафе "Болажон" ("Ребенок") в ферганском городском парке имени Ахмада аль-Фаргони прошла традиционная областная выставка и конкурс рисунков детей-инвалидов со всего региона.

Мероприятие было организовано областным Комитетом женщин, научно-практическим центром "Оила", областным отделом ассоциации по поддержке детей и их семей, областным Обществом Красного полумесяца.

В течение двух часов около сотни детей со всего региона демонстрировали свои творческие способности. Просматривая выставку, жюри конкурса во главе с представителем областного Комитета женщин Сайерой Алимовой увидели, как безрукая ученица из 43-й школы Учкуприкского района Мавлюдахон Абдуназарова рисует пальцами ног сидя на траве. Девочке сразу же подарили ковер, на котором она продолжила заниматься творчеством.

Детям показали концерт, театрализованное представление, организованное кукольным театром. А в завершение наградили победителей конкурса ценными призами. Так, первое место было отдано ребенку-инвалиду из Фуркатского района Кахрамону Эсаналиеву.

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