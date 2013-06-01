В Фергане завершился городской этап конкурса "Келажак овози"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в Ферганской городской детской школе музыки и искусства прошел городской этап республиканского конкурса творческой молодежи "Келажак овози", по результатам которого из 3031 конкурсантов в областной этап вышли 274 человека.

Так, соревнования проходили по четырем номинациям: "Архитектура и дизайн", "Информационные технологии, рационализаторские предложения и технические проекты", "Традиционное и прикладное искусство" и "Литература и публицистика". По словам активистки городского Совета ОДМ "Камолот" Мафтуны Якубовой, несмотря на большое количество участников, большинство из них проявили себя очень оригинально, что и дало такие показатели выхода в следующую ступень конкурса.

- Для конкурса я выбрала свои лучшие видеоролики, показанные областной телерадиокомпанией "Фергана", - говорит одна из двух победительниц городского этапа по публицистике, ведущая большинства мероприятий Наргизахон Каримова. – Несмотря на то, что в свои 19 лет работаю юристом, я уже не представляю свою жизнь без журналистики! Репортажи, статьи, интервью, передачи – все это настолько сильно вошло в мою жизнь, что по совету коллег я решила показать свой интерес, хобби на всю страну. Ну и, конечно же, надеюсь на победу!

Стоит отметить, что традиционно по направлению публицистики и литературы основная часть конкурсантов - из столицы и столичной области, в то время как традиционное и прикладное искусство большей частью представляют регионы.

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