



Для улучшения торгово-бытового обслуживания сельчан



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая при содействии Навоийского филиала акционерной компании "Узбектелеком" в Кызылтепинском районе введен в эксплуатацию торгово-бытовой центр "Ягона ойна". Впредь центр будет оказывать сельчанам различные виды услуги связи - установку телефонной и компьютерной аппаратуры, обеспечение Интернет-связи, продажу аппаратов "UzmobiIe", осуществлять услуги IPTV, прием наличной и безналичной оплаты платежей за услуги связи, производить ремонт теле-радио и компьютерной аппаратуры, представлять необходимую информацию потребителям. По словам начальника отдела маркетингового обслуживания Навоийского филиала АК "Узбектелеком" Ёкуба Косимова, главной задачей является внедрение новых технологий, создание максимума удобств населению в преобретении мобильников и другого вида отечественной аппаратуры связи, производимых в основном на предприятиях области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи