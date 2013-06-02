Бухарские предприниматели узнают секреты мировых бизнес-проектов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Предприниматели и руководители высшего и среднего звена Бухарской области в середине июня смогут стать участниками бизнес-курса "Маркетинг: международная практика". Узбекско-японский центр развития людских ресурсов 15 июня откроет двухдневный семинар-тренинг, который пройдет в его бухарском филиале.

Согласно сообщению пресс-службы центра, слушатели узнают современные методы маркетинга для продвижения товаров и услуг. Смогут пользоваться эффективными маркетинговыми инструментами, способствующими успешной реализации новых коммерческих проектов. В процессе интерактивных практических занятий участники курса также смогут ознакомиться с примерами деятельности различных успешных мировых брендов.

Тренером-консультантом выбран Мамуржон Рахимов - бакалавр университета Эмори (Атланта, США) и магистр экономики Иллинойского Университета (Чикаго, США). Преподавал в западных вузах. Занимался исследованием новых рынков и внедрением новых моделей в компании УзДЭУ Авто.

Слушатели, успешно окончившие тренинг и посетившие все занятия, получат подтверждающие сертификаты.

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