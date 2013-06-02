Малыши в Бухаре отмечают свой праздник

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Воспитанники детского сада №77 города Бухары 31 мая отметили свой главный праздник – День защиты детей.

Воспитатели вместе с детьми подготовили праздничную программу, которая включала в себя кукольные представления. На организованной для праздника площадке прошли веселые старты, в которых приняли участие порядка 40 малышей. Праздник завершился долгожданным чаепитием.

Кроме того, для детей, которые в этом году станут первоклассниками, персонал детсада устроил праздник "Хайер богчажон" ("До свидания детский сад"). Стены родного садика в этом году покинут 15 малышей. Именно они состязались между собой в конкурсах на красивое письмо, знание математики и английского языка.

Как уверяет директор садика Д.Шоева, для воспитанников этого дошкольного заведения данные предметы не будут казаться трудными, когда они их будут изучать в школе. Ведь на протяжении нескольких лет они их изучали в детсаду.

По завершении мероприятия каждому ребенку вручили памятную виньетку с фотографиями из их жизни в детском учреждении.

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