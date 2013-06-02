



В целях повышения бдительности



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в Учкуприкском районе Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Борьба против торговли людьми", организованное районным Комитетом женщин и хокимиятом. В нем приняли участие представители Комитета женщин, ОДМ "Камолот", районного фонда "Махалля", активисты и жители махаллинских сходов граждан. Участникам мероприятия разъяснены существующие угрозы торговли людьми, рассказано о нормативно-правовых документах по предотвращению и борьбе с данным преступлением. Далее прошло обсуждение законодательства Узбекистана по борьбе с торговлей людьми. Активисты и жители махаллей задали интересующие их вопросы представителям общественных организаций и государственных учреждений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи