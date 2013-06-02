Семья – опора общества

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 1 июня в Жамбайском районе Самаркандской области по инициативе районного хокимията и Комитета женщин был организован семинар на тему "Спокойствие семьи и Родины – залог благополучия и процветания".

В нем приняли участие председатели и советники махаллинских сходов граждан, представители молодых семей, сотрудники Комитета женщин, хокимията, органов внутренних дел, ННО и другие.

Цель мероприятия заключалась в установлении сотрудничества между махаллями и общественными органазациями, а также усовершенствовании социальной защиты семьи.

В процессе семинара разговор шел о семейных проблемах, существующих в обществе, а также о причинах их возникновения. В этом направлении расмотрены вопросы миграции семей, финансового недостатка, наркомании, алкогольной зависимости и другие аспекты. Подчеркнуто возникновение проблемных ситуаций в таких семьях, где позиция женщины выше, чем роль мужчины. Кроме этого, отмечено, что насилие в семье является одной из причин ее разрушения.

В конце семинара активисты сходов граждан обсудили со специалистами Комитета женщин пути и методы преодоления психологического барьера при оказании помощи молодым семьям.

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