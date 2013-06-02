Молодежь – будущее Родины

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 1 июня в зале колледжа коммунального сервиса Каттакурганского района Самаркандской области состоялось мероприятие на тему "Глобализация и духовность молодежи".

Мероприятие было организовано по инициативе ОДМ "Камолот" и нацелено на призыв молодежи к бдительности при работе с Интернет-ресурсами.

В нем приняли участие представители ОДМ "Камолот", культурно-просветительского центра района, преподаватели и студенты колледжа, активисты политических партий.

Представители ОДМ "Камолот" разъяснили участникам мероприятия глобальные угрозы, которые могут распространяться посредством сети Интернет. Отмечена необходимость рационального пользования Интернет-ресурсами, избегая влияния экстремистских идеологий. Кроме этого, выступившие охарактеризовали положительные и отрицательные аспекты Всемирной паутины.

В ходе мероприятия со стороны молодежи заданы вопросы, касающиеся принимаемых мер по борьбе с распространением идей религиозного экстремизма и терроризма в сети Интернет, защиты молодежи от влияния негативных идеологий и т.д.

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