В Навои прошел семинар по обеспечению безопасности населения при землетрясениях

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в Навоийском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям был организован учебный семинар по исполнению Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 208 от 19 июля 2011 года "Об утверждении комплексной программы по подготовке действий населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, происшедших в результате землетрясений".

В семинаре приняли участие и выступили ответственные работники и руководители управлений народного, среднеспециального образования, Навоийского государственного педагогического и горного институтов, благотворительного фонда "Махалля" и общественного движения молодежи "Камолот".

Участники семинара прослушали лекции и информацию специалистов на темы "Обеспечение сейсмической устойчивости зданий", "Повышение сейсмичности глиняных строений", "Подготовка семьи к чрезвычайным ситуациям" и другие. Работники службы спасения управления по чрезвычайным ситуациям организовали показ и способы применения специального оборудования и технических средств защиты при землетрясениях.

- Важную роль при землетрясениях, - напомнил заместитель начальника управления МЧС Ойбек Олимов, - играет неукоснительное выполнение гражданами утвержденных правил. – В рамках Программы работники нашей службы ведут постоянную разъяснительную работу среди населения, проводят семинары и тактические учения.

В заключение участники семинара посмотрели учебно-познавательный фильм "Пять секунд для жизни". Им были розданы памятки на тему "Землетрясение – опасная стихия".

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