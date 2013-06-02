В Ташкенте прошел Благотворительный бал "Во имя детства"

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в Японском саду города Ташкента прошел Благотворительный бал "Во имя детства" – авторский проект Гульнары Каримовой, который нацелен на раскрытие и поддержку творческих способностей детей, сбор средств на развитие социально-благотворительных проектов по поддержке материнства и детства.

Главными гостями мероприятия стали дети. Для них в парке были организованы развлекательные станции по направлениям: "Модники и модницы", "Танцор-диско", "Я могу и я пою!", "Юный репортер", "Я-фокусник", "Мы рисуем", "Я-фотомодель", "Ремесленная мастерская", "Я-дизайнер".

Программа вечера включала концерт на сцене под отрытым небом, а также викторину, в которой ведущие задавали ребятам вопросы о бале "Во имя детства". Победитель конкурса получил футболку "Во имя детства" с автографом Гульнары Каримовой. Все участники станций получили сертификаты, а самым активным и талантливым были вручены подарки.

Помимо конкурсов для детей, в рамках бала также проведен традиционный благотворительный аукцион, собранные средства с которого по традиции будут направлены на реализацию проектов в рамках Программы поддержки домов милосердия.

Праздничное настроение детям дарили артисты узбекской эстрады – Джахонгир Позилжонов, Бахтиер Рахмонов, Шохруххон, группы "Зарба" и "Сахро", певицы Лола, Шахзода, Райхон и другие. В концерте также приняли участие лауреаты Фестиваля детского творчества "Янги Авлод" и участники детской шоу-студии "Аладдин".

Праздник завершился премьерой песни Гульнары Каримовой – GOOGOOSHA "Енимда бўлинг" ("Будьте рядом со мной"), а также традиционной церемонией запуска воздушных шариков в небо.

Нынешний Благотворительный бал "Во имя детства" проводится в шестой раз. Благодаря данной акции за 5 лет свыше 9 тысяч детей из 90 домов милосердия во всех областях Республики получили одежду, обувь, школьные принадлежности, бытовую технику, средства личной гигиены и продукты питания. Поддержка была также оказана Благотворительному фонду "Говорящие руками" для детей с проблемами слуха и зрения и на реализацию проекта "Международный день мира".

УЗИНФОРМ