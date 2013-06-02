В Узбекистане обсудили вопросы расширения прав женщин в бизнесе

В Узбекистане обсудили вопросы расширения прав женщин в бизнесе02.06.2013 17:03
ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. В четверг в столичном отеле "Дедеман" состоялась встреча, посвященная расширению прав и возможностей женщин в частном секторе. Ее организатором выступил Субрегиональный офис ООН Женщины в странах Восточной Европы и Центральной Азии совместно с Информационным офисом ООН, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, Комитетом женщин Узбекистана.
В дискуссии приняли участие представители ООН Женщины, руководители крупнейших совместных и частных производственных предприятий, представители Комитета женщин Узбекистана, ТПП, профсоюзов, Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл", агентств ООН в Узбекистане и журналисты.
Главной темой обсуждения стали наиболее эффективные пути внедрения принципов равенства мужчин и женщин в частном бизнесе.
На мероприятии были презентованы "Принципы расширения прав и возможностей женщин", принятые международным бизнес-сообществом. Комментируя документ, региональный директор программ Субрегионального офиса ООН Женщины Дамира Сартбаева отметила, что эти принципы являются инструментом продуктивного партнерства с мировым и национальным бизнес-сообществами. Они подтверждают тот факт, что расширение прав и возможностей женщин способствует повышению успешности компаний.
Заместитель председателя Комитета женщин Узбекистана Озода Парпибаева рассказала, что в Узбекистане созданы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства и женщины плодотворно трудятся в разных сферах общества. Их права закреплены в более чем 80 нормативных актах. Она привела данные о новых рабочих местах, кредитах для развития среднего и малого предпринимательства, обучающих программах по развитию бизнеса и подчеркнула роль махаллинских комитетов в образовании и трудоустройстве женщин.
Председатель ТПП Алишер Шайхов подчеркнул необходимость социализации женщин, занимающихся надомным трудом, важность знаний в получении и возврате микрокредитов. С его слов, женщинам для развития бизнеса нужно помогать со сбытом продукции. Этим вопросом занимается ТПП в сотрудничестве с различными общественными организациями. А.Шайхов также упомянул о начале работы палаты с Федерацией профсоюзов по включению принципов равноправия в коллективные договора.
На встрече выступили также председатель Женского комитета Совета Федерации профсоюзов Узбекистана Мавжуда Халилова, председатель Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульнара Махмудова и другие участники.
Подводя итоги мероприятия, Д.Сартбаева отметила важность начавшегося диалога между госструктурами, бизнес-сообществом и гражданским сектором Узбекистана в сфере внедрения принципов равноправия в частный сектор.
По данным Информационного офиса ООН, "Принципы расширения прав и возможностей женщин" предусматривают ряд рекомендаций для оказания содействия бизнес-сектору в деятельности, направленной на продвижение равенства возможностей для мужчин и женщин на рабочих местах, рынках и сообществах. Учитывая актуальность развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане, ООН Женщины инициировала внедрение данных принципов в Республике.
УЗИНФОРМ