В Узбекистане обсудили вопросы расширения прав женщин в бизнесе

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. В четверг в столичном отеле "Дедеман" состоялась встреча, посвященная расширению прав и возможностей женщин в частном секторе. Ее организатором выступил Субрегиональный офис ООН Женщины в странах Восточной Европы и Центральной Азии совместно с Информационным офисом ООН, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, Комитетом женщин Узбекистана.

В дискуссии приняли участие представители ООН Женщины, руководители крупнейших совместных и частных производственных предприятий, представители Комитета женщин Узбекистана, ТПП, профсоюзов, Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл", агентств ООН в Узбекистане и журналисты.

Главной темой обсуждения стали наиболее эффективные пути внедрения принципов равенства мужчин и женщин в частном бизнесе.

На мероприятии были презентованы "Принципы расширения прав и возможностей женщин", принятые международным бизнес-сообществом. Комментируя документ, региональный директор программ Субрегионального офиса ООН Женщины Дамира Сартбаева отметила, что эти принципы являются инструментом продуктивного партнерства с мировым и национальным бизнес-сообществами. Они подтверждают тот факт, что расширение прав и возможностей женщин способствует повышению успешности компаний.

Заместитель председателя Комитета женщин Узбекистана Озода Парпибаева рассказала, что в Узбекистане созданы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства и женщины плодотворно трудятся в разных сферах общества. Их права закреплены в более чем 80 нормативных актах. Она привела данные о новых рабочих местах, кредитах для развития среднего и малого предпринимательства, обучающих программах по развитию бизнеса и подчеркнула роль махаллинских комитетов в образовании и трудоустройстве женщин.

Председатель ТПП Алишер Шайхов подчеркнул необходимость социализации женщин, занимающихся надомным трудом, важность знаний в получении и возврате микрокредитов. С его слов, женщинам для развития бизнеса нужно помогать со сбытом продукции. Этим вопросом занимается ТПП в сотрудничестве с различными общественными организациями. А.Шайхов также упомянул о начале работы палаты с Федерацией профсоюзов по включению принципов равноправия в коллективные договора.

На встрече выступили также председатель Женского комитета Совета Федерации профсоюзов Узбекистана Мавжуда Халилова, председатель Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульнара Махмудова и другие участники.

Подводя итоги мероприятия, Д.Сартбаева отметила важность начавшегося диалога между госструктурами, бизнес-сообществом и гражданским сектором Узбекистана в сфере внедрения принципов равноправия в частный сектор.

По данным Информационного офиса ООН, "Принципы расширения прав и возможностей женщин" предусматривают ряд рекомендаций для оказания содействия бизнес-сектору в деятельности, направленной на продвижение равенства возможностей для мужчин и женщин на рабочих местах, рынках и сообществах. Учитывая актуальность развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане, ООН Женщины инициировала внедрение данных принципов в Республике.

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