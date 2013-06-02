"Молодежка" Узбекистана сыграет против Чили и Испании

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Молодежная сборная Узбекистана (U-20) продолжает подготовку к финальной части чемпионата мира по футболу 2013, который стартует 21 июня в Турции.

В преддверии чемпионата "молодежка" Узбекистана 10-12 июня примет участие в международном мини-турнире, который пройдет в испанском городе Мурсия. Подопечные Ахмаджона Мусаева проведут встречи с молодежными командами Чили и Испании. Испанский турнир станет подготовкой к финалу ЧМ-2013 для всех трех команд.

Ранее, 24 и 27 мая молодежная сборная Узбекистана провела два товарищеских матча против молодежной команды Ирака. Первая встреча закончилась минимальной победой иракской сборной, а вторую – со счетом 2:0 выиграли подопечные Ахмаджона Мусаева.

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