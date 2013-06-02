Рустам Азимов подписал протокол о вхождении Узбекистана в ЗСТ СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан во главе с первым вице-премьером Рустамом Азимовым приняла участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 31 мая в Минске. В мероприятии участвовали делегации всех 11 стран СНГ.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, на заседании рассмотрен широкий круг вопросов в различных областях сотрудничества. Подписан пакет документов по дальнейшему развитию и углублению взаимодействия стран-членов Содружества в экономической и гуманитарной сферах, обеспечении безопасности и по другим направлениям.

Одним из подписанных документов стал Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года между его сторонами и Республикой Узбекистан, в котором определяются правовые механизмы взаимоотношений Республики Узбекистан и участников Договора о зоне свободной торговли.

Подписание протокола означает расширение правового пространства функционирования зоны свободной торговли и фактическое участие Узбекистана в данном механизме на пространстве СНГ на основе норм и правил Всемирной торговой организации.

Напомним, Договор о зоне свободной торговли СНГ был подписан 18 октября 2011 года восемью государствами СНГ. На сегодняшний день он вступил в силу для Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. Еще два государства-участника Договора – Кыргызстан и Таджикистан пока его не ратифицировали.

Главы делегаций обсудили также деятельность ряда органов отраслевого сотрудничества, рассмотрели организационные, бюджетно-финансовые и другие вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках СНГ. Следующее заседание Совета глав правительств Содружества пройдет 20 ноября 2013 года в РФ.

УЗИНФОРМ