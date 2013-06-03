В Андижане более полумиллиона человек занимается спортом

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. По данным Андижанского областного управления по делам культуры и спорта, в самом восточном регионе Узбекистана из 2 миллионов 672 тысяч жителей постоянно занимаются спортом 546 707 человек. Что примечательно, практически каждый второй из них – представительница прекрасной половины человечества.

Среди 264 тысяч 262 девушек, занимающихся спортом, есть такие имена, прославившие регион, как Шохсанам Ташпулатова, Фотима Амилова – призеры престижных республиканских и международных турниров по плаванию, Бехзода Шокирова, Комила Мамараззакова – в синхронном плавании, Виктория Скороварова в теннисе и другие.

По всей области открыто множество спортивных клубов, секций и тренажеров практически для всех видов спорта – начиная от ушу и заканчивая художественной гимнастикой. Наиболее развитыми и интересными видами являются бокс, айкидо, плавание.

При этом необходимо отметить, что для более чем 1 миллиона несовершеннолетних по-прежнему не всегда доступны те виды спорта, которыми они хотели бы заниматься. Как полагают в самом управлении, это связано с тем, что в районах актуальной остается проблема дороговизны транспорта, не позволяющая детям ежедневно посещать тренировки.

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