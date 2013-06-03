



"Негативные последствия ранних и родственных браков"



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 1 июня в городе Коканде состоялось мероприятие, организованное городским отделом ЗАГС при содействии городского медицинского объединения. Цель мероприятия заключалась в укреплении семейных отношений в регионе, пропаганде здорового образа жизни. В нем приняли участие депутаты местных Кенгашей народных депутатов, "женские крылья" политических партий, представители Комитета женщин, преподаватели и студенты колледжей. Докладчики разъяснили участникам основную цель Государственной программы "Год благополучия и процветания", отметив, что для сохранения устойчивых семейных отношений, в первую очередь, необходимо сохранять здоровую атмосферу. Также была предоставлена информация о негативных последствиях ранних и родственных браков. В процессе беседы затронуты вопросы регулярного проведения медицинских осмотров в семьях, пропаганды среди молодежи здорового образа жизни. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи