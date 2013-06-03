"Негативные последствия ранних и родственных браков"03.06.2013 10:29
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 1 июня в городе Коканде состоялось мероприятие, организованное городским отделом ЗАГС при содействии городского медицинского объединения.
Цель мероприятия заключалась в укреплении семейных отношений в регионе, пропаганде здорового образа жизни.
В нем приняли участие депутаты местных Кенгашей народных депутатов, "женские крылья" политических партий, представители Комитета женщин, преподаватели и студенты колледжей.
Докладчики разъяснили участникам основную цель Государственной программы "Год благополучия и процветания", отметив, что для сохранения устойчивых семейных отношений, в первую очередь, необходимо сохранять здоровую атмосферу.
Также была предоставлена информация о негативных последствиях ранних и родственных браков.
В процессе беседы затронуты вопросы регулярного проведения медицинских осмотров в семьях, пропаганды среди молодежи здорового образа жизни.
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