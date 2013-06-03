Наманганские банкиры подарили детям велосипеды

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 1 июня малышей из детского центра "Бойчечак" при Наманганском областном СПИД-центре ждал великолепный подарок – 10 велосипедов. Доброе дело сделали руководители областных филиалов коммерческих банков и областного управления Центрального банка Узбекистана.

Привез "Дамас", нагруженный желанными трехколесными средствами передвижения, главный бухгалтер областного управления ЦБ Носир Турсунов. Он и вручил 10 счастливцам подарки. Мальчишки и девчонки тут же устроили соревнования на скорость во дворе СПИД-центра.

Но и остальные воспитанники центра не остались без приятных мгновений. Они получили 15 билетов на аттракционы в парке имени Бабура и покупку мороженого.

А днем раньше аналогичные билеты были розданы от имени областного объединения профсоюзов еще 10 ребятам из центра "Бойчечак".

Разнообразил праздничный день малышам приезд в центр волонтеров. Пятеро молодых людей по зову сердца на свои средства устроили малышам конкурсы с призами и сладкий стол. Это сделали работник фирмы "Maxsus metal sanoat" Дима Гафаров, студенты Бобур Пулатходжаев (инженерно-технологический институт), Камила Мухамаджанова (инженерно-педагогический институт), сотрудник областного филиала "Ипак йули банка" Руслан Ахметьяров и работающая с узбекско-корейском СП "УзЧасис" Карина Байчибаева.

Аналогичную акцию они провели и детдоме № 6, где воспитываются ребята с психофизическими отклонениями в развитии.

Как сказала руководитель центра "Бойчечак" при областном центре борьбы со СПИДом Эльмира Акрамова, сюда приходят малыши, которых так или иначе затронула ВИЧ-инфекция. Здесь они и их родители получают консультации, советы психологов и т. п.

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