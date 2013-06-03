Дети Бухары отметили свой праздник

Дети Бухары отметили свой праздник03.06.2013 12:05
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Концерты, выставки, театральные представления и бесплатные карусели ждали детей в центральном парке города Бухары в День защиты детей.
На сцене малого амфитеатра в парке выступили учащиеся детских школ музыки и искусства города Бухары, которые исполнили классические и современные произведения национальных и зарубежных композиторов, а также латиноамериканские, традиционные узбекские, арабские и русские танцы. Кроме того, каждый маленький участник праздника мог полакомиться мороженым.
Недалеко от сцены зрители наблюдали выступление местного силача Баходыра Рамазанова. Он показал собравшимся свой коронный номер – зубами поднял гири весом в 350 кг.
В этот день можно было получить информацию обо всех детских садах и общеобразовательных школах города Бухары, подойдя к специально подготовленным стендам. На них поместили фотографии, буклеты и много другой полезной информации о дошкольных и школьных учреждениях города.
В праздновании также приняли участие и представители различных национальных культурных центров.
УЗИНФОРМ