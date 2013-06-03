Дети Бухары отметили свой праздник

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Концерты, выставки, театральные представления и бесплатные карусели ждали детей в центральном парке города Бухары в День защиты детей.

На сцене малого амфитеатра в парке выступили учащиеся детских школ музыки и искусства города Бухары, которые исполнили классические и современные произведения национальных и зарубежных композиторов, а также латиноамериканские, традиционные узбекские, арабские и русские танцы. Кроме того, каждый маленький участник праздника мог полакомиться мороженым.

Недалеко от сцены зрители наблюдали выступление местного силача Баходыра Рамазанова. Он показал собравшимся свой коронный номер – зубами поднял гири весом в 350 кг.

В этот день можно было получить информацию обо всех детских садах и общеобразовательных школах города Бухары, подойдя к специально подготовленным стендам. На них поместили фотографии, буклеты и много другой полезной информации о дошкольных и школьных учреждениях города.

В праздновании также приняли участие и представители различных национальных культурных центров.

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