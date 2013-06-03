В знак уважения государственных символов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня в общеобразовательной школе № 8 Кувинского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Наш герб – наша гордость", организованное по инициативе районного отделения народного образования.

Цель мероприятия заключается в разъяснении важности сохранения национальной и государственной символики.

В мероприятии приняли участие представители райОНО, политических партий, ОДМ "Камолот", преподаватели школы.

Докладчики рассказали о значениях символики, изображенной на Гербе Республики Узбекистан, дали разъяснения по каждому из них, а также ознакомили с законодательными актами и нормами, регламентирующими защиту государственных символов.

В ходе мероприятия его участники подняли вопросы пропаганды среди граждан смысла символов, изображенных на Гербе Республики Узбекистан, проведения активных мероприятий по разъяснению ценностей государственных символов Узбекистана среди молодежи.

УЗИНФОРМ