"Молодежь – основа крепкой семьи и счастливого будущего"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 3 июня в городе Коканде прошла беседа за круглым столом, организатором которой выступил городской Кенгаш ОДМ "Камолот". Мероприятие было нацелено на повышение экономической и социальной активности молодежи.

В нем участвовали представители "молодежных крыльев" политических партий, ОДМ "Камолот", учащаяся молодежь и другие.

Выступившие на мероприятии активисты политических партий рассказали о роли молодежи в развитии страны. Также представили информацию о предоставляемых государством условиях для привлечения молодежи к частному предпринимательству и другим социально полезным работам.

Отмечена необходимость сохранения и развития института семьи, которая является одной из основ гражданского общества.

В ходе мероприятия также обсуждены вопросы внимания родителей воспитанию и образованию детей, привлечения молодежи к изучению узбекской классической литературы.

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