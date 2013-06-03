Спортивный праздник в "Мехрибонлик уйи"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня по инициативе женского крыла областного Кенгаша Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) в навоийском "Мехрибонлик уйи" (доме милосердия) прошел спортивный праздник под лозунгом "Никто не должен оставаться в стороне от спорта!".

На мероприятии, посвященном "Международному дню защиты детей", по таким видам спорта как настольный теннис, волейбол, шахматы и шашки в острой борьбе сражались воспитанницы дома милосердия в возрасте 14-16 лет.

Вторая часть состязаний, в которой приняли участие девчонки и мальчишки всех возрастных групп, была посвящена народным игровым видам спорта, как "Перетяни канат", "Белый тополь или синий тополь…", кто быстрее и сильнее и другие.

К спортивным состязаниям был приурочен конкурс за лучший рисунок на тему "Спорт - залог здоровья", в котором дети в картинках выразили свое видение о пользе спорта для здоровья человека.

В заключение всем участникам спортивного праздника были розданы памятные подарки от организаторов мероприятия.

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