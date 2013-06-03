Тренинг ФОПСИ стартовал в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня в гостинице "Гранд Ташкент" стартовал тренинг для тренеров (ТОТ), организаторами которого выступили Фонд поддержки социальных инициатив (ФОПСИ), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

Участниками тренинга стали представители ННО Узбекистана.

Целью мероприятия является повышение потенциала, знаний и навыков участников в работе с общественностью, в частности, с молодежью, в области репродуктивного здоровья и прав, гендера и профилактики ВИЧ и наркопотребления посредством применения интерактивных методов обучения, таких как "Равный – равному" и "Маршрут безопасности".

В течение нескольких дней участники семинара будут обсуждать вопросы на тему "Общественные организации совершенствуют навыки профилактической работы"

Тренинг организован в рамках Государственной программы "Год семьи" и продлится до 7 июня.

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