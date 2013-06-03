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В Узбекистане реформирован университет мировых языков
03.06.2013 22:33

ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление "О мерах по совершенствованию деятельности Узбекского государственного университета мировых языков" (№ПП-1971 от 23 мая 2013 года).

Документ принят в целях обеспечения реализации мер по дальнейшему развитию изучения иностранных языков, повышения уровня и качества подготовки высококвалифицированных преподавателей иностранных языков для общеобразовательных школ, профессиональных колледжей и академических лицеев, высших учебных заведений в соответствии с международными стандартами.

Президент определил Узбекский государственный университет мировых языков (УзГУМЯ) республиканским базовым образовательным и научно-методическим учреждением для системы непрерывного образования по иностранным языкам. На него возложены следующие основные задачи и функции:

  • подготовка высококвалифицированных преподавателей иностранных языков для общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и высших образовательных учреждений, владеющих современными педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями обучения иностранным языкам;
  • разработка и постоянное совершенствование, в соответствии с международными стандартами, государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ, учебников и учебно-методических пособий по иностранным языкам для всей системы непрерывного образования, с привлечением, при необходимости, международных консультантов;
  • разработка и внедрение современных методов преподавания иностранных языков, с учетом изучения международного опыта, во всех образовательных учреждениях системы непрерывного образования, а также учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров по иностранным языкам;
  • осуществление переподготовки и повышения квалификации преподавателей и методистов иностранных языков, прежде всего профильных вузов и учреждений повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

При УзГУМЯ создается Республиканский научно-практический центр развития инновационных методик обучения иностранным языкам. Директор центра по должности является проректором Узбекского государственного университета мировых языков, назначается и освобождается от должности приказом министра высшего и среднего специального образования.

Постановлением утверждены новая организационная структура УзГУМЯ с предельной численностью управленческого персонала в количестве 47 единиц и структура вновь создаваемого центра с предельной численностью управленческого персонала в количестве 17 единиц.

Глава государства поручил Республиканской комиссии, образованной распоряжением Президента от 12 февраля 2013 года, обеспечить до 1 августа текущего года проведение аттестации руководящих кадров и профессорско-преподавательского состава Университета в обстановке высокой требовательности, принципиальности и объективной оценки знаний аттестуемых.

Документом установлены квоты приема в УзГУМЯ на 2013/2014 учебный год по подготовке бакалавров в количестве 1 350 человек, в том числе по государственным грантам – 385 человек, и по подготовке магистров 131 человека, в том числе по государственным грантам – 19 человек.

В университете будут построены новые учебно-административное здание и спортивный комплекс, а также произведены реконструкция и капитальный ремонт действующих учебных корпусов, информационно-ресурсного центра и объектов социально-бытовой инфраструктуры вуза.

УЗИНФОРМ

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