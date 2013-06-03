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В Узбекистане создан детский цифровой телеканал
03.06.2013 22:45

ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление "О создании детского цифрового телеканала "Bolajon" при ЗАО "Телерадиоканал "Yoshlar" Национальной телерадиокомпании Узбекистана" (№ПП-1976 от 30 мая 2013 года).

Согласно документу, с 1 июня 2013 года при телерадиоканале ЗАО "Телерадиоканал "Yoshlar" создается республиканский детский цифровой телеканал "Bolajon" (Детишки).

Решение принято с учетом возрастающей роли электронных СМИ в формировании общественных ценностей и мировоззрения людей, особенно детей с учетом проявляемого ими интереса к познанию окружающего мира, изучению современных информационных технологий и иностранных языков и в целях создания благоприятных условий для удовлетворения интеллектуальных, познавательных и культурных потребностей детей.

Основными задачами и направлениями деятельности нового телеканала определены:

подготовка и показ познавательных и интеллектуально развивающих телевизионных программ, детских художественных и мультипликационных фильмов, направленных на становление и формирование у ребенка мироощущения окружающего мира, воспитание доброты и справедливости в его детском понимании на примере историй национальных героев и персонажей дастанов, узбекских народных сказок и эпосов других народов мира;

  • развитие любознательности, интеллектуальной и творческой активности детей, формирование у них начальных умений, навыков и культуры умственного и физического труда посредством показа обучающих и развлекательно-познавательных телевизионных передач, интеллектуальных игр и викторин, предназначенных для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
  • поддержка стремления детей к познанию окружающего мира, открытию нового и интересного вокруг себя с использованием современных интерактивных форм и способов трансляции, возможностей цифровых и мультимедийных технологий с учетом возрастных особенностей юных телезрителей;
  • развитие интереса детей к изучению иностранных языков путем подготовки специальных обучающих телепередач и трансляции иностранных детских художественных, мультипликационных и развлекательно-познавательных фильмов, в том числе с субтитрами на узбекском языке;
  • формирование у детей познавательного интереса и любви к природе, бережного отношения к окружающей среде, обучение их правильному содержанию и уходу за прирученными домашними птицами и животными, обитателями аквариумов, а также комнатными растениями;
  • привитие детям основ физической культуры и интереса к занятию спортом, формирование у детей духа соревновательности, бережного отношения к своему здоровью, овладение необходимыми санитарно-гигиеническими навыками.

Телеканал "Bolajon" включается в состав общедоступного социального пакета цифрового вещания, распространяемого по всей территории Республики.

Постановлением утверждена структура телеканала "Bolajon" с общей предельной численности работников в количестве 101 единицы.

Президент поручил Национальной телерадиокомпании Узбекистана до конца 2013 года укомплектовать вновь создаваемый телеканал высококвалифицированными, творчески мыслящими и инициативными специалистами, в том числе в области детской педагогики и психологии, владеющими иностранными языками.

В 2013-2014 годах для телеканала запланировано создание 5 детских художественных фильмов и 5 мультипликационных фильмов по 10 минут, в том числе по 2 художественных и мультипликационных фильма в 2013 году.

УЗИНФОРМ

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