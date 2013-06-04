В Самарканде прошла встреча с депутатами

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском педагогическом колледже 3 июня состоялась встреча членов фракции УзЛиДеП Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан с местным электоратом.

В ходе встречи разговор шел о ведущихся работах в области в рамках правового эксперимента по апробации проекта Закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления". До участников встречи доведена информация о практике зарубежных государств по применению подобного законодательства, а также рассказано об информационно-правовых реформах в стране.

В рамках встречи также прошло собрание рабочей группы УзЛиДеП на тему "Дальнейшее развитие интенсивного садоводства и виноградарства – гарантия благополучной жизни". На собрании рассмотрены результаты работы по исполнению Постановления главы государства "Об организационных мерах по реформированию плодоовощеводства и виноградарства".

Отмечено, что в Самаркандской области в течении 2008-2012 годов создано 2545 интенсивных садов. 1988 из них входят в число капельно-орошаемых земель. В 2013 году в области создано 494 интенсивных садов, 437 из которых орошается капельным методом.

В конце мероприятия участники встречи подвели итоги проделанных работ и наметили дальнейшие задачи по усилению работы в рамках правового эксперимента и исполнения постановления главы государства.

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