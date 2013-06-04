В Узбекистане принята программа охраны окружающей среды до 2017 года

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана принял постановление №142 от 27 мая 2013 года, которым утвердил Программу действий по охране окружающей среды Республики на 2013-2017 годы.

Документ принят в целях дальнейшего обеспечения благоприятного состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, внедрения экологических основ устойчивого развития в отрасли экономики.

Организация работ и контроль за выполнением Программы возложены на Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, министерствам, государственным комитетам, ведомствам – ответственным исполнителям мероприятий, утвержденных постановлением поручено:

ежегодно вносить в Министерство экономики и Министерство финансов предложения по мероприятиям, утвержденным настоящим постановлением, для включения в Инвестиционную программу Республики Узбекистан;

разработать и реализовать конкретные меры по выполнению Программы действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 годы.

Программа разработана в целях осуществления комплекса мер по достижению гарантированного уровня качественного состояния окружающей среды, обеспечению рационального использования природных ресурсов, совершенствованию и внедрению эффективных экономических методов управления природопользованием, развитию отраслей экономики с учетом приоритетов экологии, созданию условий, способствующих достижению устойчивого развития страны, продвижению экологической науки и внедрению образования в целях устойчивого развития, широкой пропаганды экологических знаний, а также повышению экологической культуры.

Реализация Программы осуществляется по 5 основным направлениям:

создание гарантированных и достойных условий среды обитания и уровня экологической безопасности для населения и государства;

экологизация отраслей экономики, совершенствование технологических процессов и природоохранной деятельности;

предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производственной и хозяйственной деятельности;

развитие законодательства и нормативно-методической базы в области охраны окружающей природной среды и природопользования, экологического образования и образования в целях устойчивого развития;

развитие регионального и международного сотрудничества по совершенствованию природоохранной деятельности и предупреждению трансграничного загрязнения природной среды.

Всего на реализацию мероприятий предусматривается выделить средства в сумме 89,39 млрд. сумов, $1635,55 млн. и 57,63 млн. евро.

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