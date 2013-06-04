В Узбекистане до 2016 года дооснастят кабинеты иностранных языков

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление, которым утвердил "Программу ускоренного оснащения (дооснащения) кабинетов иностранных языков образовательных учреждений Республики современным информационно-коммуникационным оборудованием, техническими средствами обучения и инвентарем в период 2013-2016 годы" (№143 от 27 мая 2013 года).

Программа включает:

нормативы оснащения кабинетов иностранных языков образовательных учреждений современными информационно-коммуникационным оборудованием, техническими средствами обучения и инвентарем;

основные параметры ускоренного оснащения (дооснащения) кабинетов иностранных языков общеобразовательных школ современными информационно-коммуникационным оборудованием, техническими средствами обучения и инвентарем в период 2013-2016 годы;

основные параметры ускоренного оснащения (дооснащения) кабинетов иностранных языков средних специальных, профессиональных образовательных учреждений современными информационно-коммуникационным оборудованием, техническими средствами обучения и инвентарем в период 2013-2016 годы;

основные параметры ускоренного оснащения (дооснащения) кабинетов иностранных языков высших образовательных учреждений современными информационно-коммуникационным оборудованием, техническими средствами обучения и инвентарем в период 2013-2016 годы.

Согласно документу, кабинет изучения иностранного языка для 1-4-х классов общеобразовательных школ должен иметь мультимедийный компьютер, видеопроектор, виниловый экран для видеопроектора, TV-тюнер для компьютера (для показа телепередач во время уроков), стационарную DVD-магнитолу, учебно-наглядные пособия, а также электронную доску, интегрированную со стационарным компьютером для учителя.

Нормативы оснащения одного кабинета мультимедийным оборудованием для изучения предметов "Информатика" и "Иностранный язык" для 5-9-х классов общеобразовательных школ предусматривают: компьютер и принтер для учителя, компьютеры для учеников (от 10 до 20, в зависимости от количества учеников в классе), программное обеспечение Windows Server Standart 2012 и стабилизатор.

УЗИНФОРМ