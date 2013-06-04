ОБСЕ проводит семинар для оперативников МВД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 4-6 июня в Ташкенте проходит семинар-тренинг по вопросам организации деятельности оперативных подразделений уголовного розыска. Он организован Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане совместно Академией МВД Республики Узбекистан для изучения передовых методик в области оперативно-розыскных мероприятий.

В работе семинара принимают участие 25 представителей Академии МВД, оперативные сотрудники Центрального аппарата и территориальных подразделений МВД. Тренинг проводят двое приглашенных международных экспертов из Великобритании и Германии.

Участники обмениваются знаниями по организации работ оперативных подразделений криминальной полиции в странах ОБСЕ, получают представление о правовом регулировании их деятельности, структуре и особенностях функционирования в различных странах. Также рассматриваются вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Выступая на открытии мероприятия, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, посол Дьердь Сабо отметил, что данный семинар-тренинг поможет участникам получить более широкое видение недавно принятого в Узбекистане "Закона об оперативно-розыскной деятельности". "Очень важно, чтобы при осуществлении своей деятельности правоохранительные органы придерживались действующих законов и соблюдали ценности и этические нормы, которые составляют основу любого демократического общества", – сказал он.

Как отмечает пресс-служба представительства ОБСЕ, тренинг проводится в рамках совместного проекта Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане и Академии МВД Республики Узбекистан, нацеленного на совершенствование системы подготовки кадров для правоохранительных органов.

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