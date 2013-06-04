



В целях изучения народной истории



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня в общеобразовательной школе № 34 Учкуприкского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Без истории нет будущего", организованное по инициативе районного отделения народного образования. Цель мероприятия заключалась в пропаганде изучения отечественной истории и сохранении национальных ценностей. В нем приняли участие преподаватели и учащиеся школы, представители районного отделения народного образования, районного фонда "Махалля", активисты политических партий. Выступавшие разъяснили участникам необходимость знания отечественной истории, подчеркнув богатое национальное наследие узбекского народа. Молодежь должна знать своих предков, которые внесли значительный вклад в развитие мировой цивилизации. Также участники мероприятия обсудили вопросы широкой пропаганды среди молодежи народной истории. Отмечено, что знание истории своего народа воспитывает в молодом поколении любовь к Родине, а также человек, хорошо знающий историю, может грамотно ориентироваться в жизненной деятельности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи