Развитие спорта – залог воспитания гармоничной молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. В дневном летнем лагере, расположенном в здании общеобразовательной школы №12 города Кувасая Ферганской области, 4 июня состоялись соревнования по традиционным спортивным играм.

Цель проведения соревнований - сохранение и развитие традиционных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. В них приняли участие отдыхающая молодежь и спортивные инструкторы школы. На мероприятии также присутствовали активисты молодежных крыльев партий, ОДМ "Камолот" и другие.

Соревнования были проведены по следующим видам спорта: перетягивание каната, поднятие гирь, подтягивание на перекладине и т.д.

По итогам соревнования первое место заняла команда "Орел", набрав при этом 42 балла. Организаторы мероприятия отметили, что такого характера соревнования привлекают большинство молодежи, и по этой причине целесообразно проводить такие состязания регулярно.

В конце состязаний была организована концертная программа.

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