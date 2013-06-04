Наманганские колледжи завершили месячник естественных наук

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Месячник естественных наук, объявленный колледжах и лицеях Наманганской области Узбекистана, прошел в Наманганском педагогическом колледже весьма активно и разнообразно.

Заключительным мероприятием месячника стала встреча, посвященная Году благополучия и процветания, в которой приняли участие все студенты. Она состоялась вчера в общежитии колледжа.

В ходе месячника в этом колледже были проведены интеллектуальное соревнование "Компьютер и книга", подготовленное старшим преподавателем Ахабжоном Исматовым, открытые уроки "Космонавтика – вчера и сегодня" (преподаватель Ширмоной Мамаджанова), "Знаете ли вы математику" (преподаватель Мухаммаджон Саттаров).

В актовом зале колледжа прошло мероприятие, посвященное прекрасной половине человечества "Подруги, есть что вам сказать!", подготовленное Дильрабо Авлияевой. Помимо этого, преподавателями Т. Азамхановым и Р. Алихановым были подготовлены и проведены радиопередачи о жизни и творчестве Мирзо Улугбека и Аль Хорезми.

Стоит отметить, что в данном колледже огромное внимание уделяется преподаванию именно естественных наук, таких как физика и химия, и студенты колледжа регулярно занимают призовые места на городских и областных предметных олимпиадах. В этом году в ходе подготовки к олимпиаде по физике отличились студенты преподавателей Ф. Мамадалиева, Т. Собирова и С. Ибрагимова.

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