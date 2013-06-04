Наманганские малыши соревновались на водных дорожках

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Вчерашние веселые старты воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 23 водных видов спорта города Намангана были посвящены начавшимся летним каникулам и Международному дню защиты детей.

Перед началом состязаний юных спортсменов поздравил представитель областного филиала Фонда развития детского спорта Бахтиер Султанов и директор СДЮШОР № 23 Равиль Вишняков. Они пожелали ребятам дальнейших спортивных побед и хорошего летнего отдыха.

В этот день на водных дорожках бассейна соревновались самые юные воспитанники школы – спортсмены 2000 года рождения и моложе на дистанциях 25 и 50 метров. Также за звание лучшей в этот день сражались команды (1998 года рождения и моложе) по водному поло.

Среди девочек отличилась команда тренера Дианы Шамсутдиновоай, а среди мальчиков – тренера Александра Маёршина.

В завершение праздника все ребята получили дипломы участников соревнований и памятные подарки.

УЗИНФОРМ