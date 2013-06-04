Митрополит призвал наманганцев жить по Христовым заповедям

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в Наманган митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий провел торжественную литургию в местном храме архангела Михаила. После нее он в обширной, насыщенной эрудицией проповеди призвал паству соблюдать Христовы заповеди, вести благочестивый образ жизни.

Его высокопреосвященство прибыл в Наманган накануне вечером. Главу Узбекистанского митрополичьего округа встречали настоятель храма архангела Михаила отец Борис (Шактямов) и специально приехавшие из Ферганы настоятель храма Сергия Радонежского этого города отец Владислав (Чеченов), дьякон Павел (Сухомлин) и трое их помощников. Стоит добавить, что эта поездка состоялась благодаря финансовой поддержке администрации ферганской гостиницы "Азия", предоставившей в пользование священникам микроавтобус.

Литургия с участием митрополита Викентия была волнующей и торжественной одновременно. Его высокопреосвященству были оказаны подобающие сану почести.

После окончания литургии митрополит Викентий прочитал проповедь. В ней он акцентировал внимание на том, что нынешние православные христиане предпочитают жить не по заповедям Христовым, склонны к грехам, не думают о будущей вечной жизни, не читают Библию.

Опираясь на высказывания святых отцов, его высокопреосвященство подчеркнул, что женщинам подобает носить платья, а не брюки, соблазняя мужчин ко греху. Предназначение женщины – семья, законный брак, воспитание детей, а не грех, сказал митрополит.

Слишком много внимания сейчас уделяется тому, чтобы жить получше материально, а духовная жизнь оказывается в забвении. И даже в старости многие жаждут повысить материальное богатство, а не духовное. В заключение его высокопреосвященство настоятельно рекомендовал прихожанам чаще обращаться к евангелиям, деяниям апостолов, ибо там есть ответы на все жизненные вопросы.

Затем, после дневной трапезы, митрополит отбыл в Фергану.

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