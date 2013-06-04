С начала года 6 сотрудников Госкомстата обучились на международных тренингах

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал сведения о количестве сотрудников, повысивших свою квалификацию на международных семинарах за январь-май 2012 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде 6 сотрудников системы Госкомстата приняли участие в семинарах в сфере статистики, организованных международными организациями. В числе этих организаций ООНЕЭК, МВФ, ЮНИСЕФ, Евростат, ФАО, ЮНВТО и другие.

Как отмечает пресс-служба ГКС, программа обучения на тренингах включала вопросы развития международной статистики, методологии и практики, ее отдельных отраслей, а также повышения качества и распространения статистических данных.

Ранее сообщалось, что за январь-март текущего года 376 сотрудников системы Госкомстата повысили свою квалификацию на учебных курсах, организованных Центром переподготовки кадров и статистических исследований ГКС.

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