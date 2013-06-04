В Узбекистане введен в эксплуатацию 531 объект сотовой связи

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. В январе-марте 2013 года операторы мобильной связи Узбекистана завершили строительство 531 объекта сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ГИС).

Данная работа осуществлена операторами мобильной связи "Unitel" (оказывающим услуги под торговой маркой Beeline), "Coscom" (Ucell), "RWC" (PerfectumMobile) и филиалом АК "Узбектелеком" (Uzmobile) в целях улучшения качества связи и расширения спектра дополнительных услуг, предоставляемых абонентам.

В связи с этим в ГИС в течение 1 квартала 2013 года поступали обращения от руководителей вышеназванных операторов об участии представителей инспекции в приемке в эксплуатацию 531 законченного строительством объекта сотовой связи. Инспекция со своей стороны выделила представителей для участия в приемочной комиссии.

Как отмечает пресс-служба ГИК, запуск вышеуказанных объектов сотовой связи будет способствовать улучшению качества предоставляемых услуг мобильной связи и существенному увеличению скорости передачи данных.

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