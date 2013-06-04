В Узбекистане открылся сезон детских оздоровительных лагерей

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Нынешним летом в Узбекистане будут функционировать 1000 детских оздоровительных лагерей, которые примут более 270 тысяч детей. Такие показатели предусмотрены концепцией отдыха и оздоровления детей в летнем сезоне 2013 года, утвержденной правительством Республики.

Во всех лагерях завершены ремонтно-подготовительные работы, обновлена материально-техническая база. На текущий год запланировано строительство 2 новых, проведение реконструкции 15 и капитального ремонта 19 действующих ДОЛ.

210 детских оздоровительных лагерей расположены за городом, 740 – организованы на базе образовательных учреждений (при школах, академических лицеях и профессиональных колледжах), еще 50 лагерей труда и отдыха для подростков. В этом году будут работать на 100 лагерей больше, чем в 2012-м.

В детских лагерях будут оздоровлены 270 тысяч 375 детей. В рамках реализации госпрограммы "Год благополучия и процветания" 4,5 тысячи ребятишек из зоны Приаралья бесплатно отдохнут в 14 лучших оздоровительных лагерях Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Ташкентской областей и города Ташкента. Более 120 тысяч мальчиков и девочек отдохнут по льготным профсоюзным путевкам. На эти цели будет направлено около 33 млрд. сумов.

Самыми востребованными окажутся специализированные лагеря интеллектуального развития, спортивного и оздоровительного направления, труда и отдыха и другие. В этом сезоне их будет 97 (по сравнению с 67 в прошлом году). Новшеством нынешнего сезона стала организация работы эколого-биологических, краеведческих лагерей и лагерей технического творчества. Растет популярность лагерей отдыха и труда, количество которых этим летом возрастет вдвое – до 50.

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