В Бухаре открылся пресс-центр Универсиады

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Всю необходимую информацию о главных спортивных играх страны журналисты смогут получить в пресс-центре Универсиады в Бухаре, объявили представители центра в ходе пресс-конференции, прошедшей 3 июня.

Как пояснил руководитель пресс-центра, главный редактор газеты "Узбекистон адабиёт ва съанати" Садуло Хакимов, не всем районным СМИ была предоставлена аккредитация, однако вся информация будет стекаться в пресс-центр, двери которого открыты для всех журналистов. Кроме того, прошла презентация официального Интернет-ресурса Универсиады, который работает на 10 языках мира.

Также было отмечено, что это спортивное событие является еще и культурным мероприятием, поэтому запланированы духовно-просветительские встречи с молодежью, которые будут проводить узбекские знаменитости. Кроме того, выступления любимых артистов зрители смогут увидеть на церемониях открытия и закрытия Универсиады.

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