Специалисты предсказывают Каракулю промышленный рост уже в этом году

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 30-процентный рост реализации промышленной продукции ожидается в этом году в Каракульском районе Бухарской области Узбекистана, заявили в промышленном отделе районного хокимията.

По словам специалиста отдела М.Субхонкулова, в минувшем году этот показатель, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 14,4 процента и принес 71,7 миллиона сумов. В конце 2013 года планируется его довести до 98,1 миллиарда сумов.

Значительный вклад в отрасль ожидается от малого бизнеса. Его доля в легкой промышленности должна будет составить 48,2 процента, продовольственных товаров – 25,3, строительных товаров – 13,2, промышленных товаров – 13,3 процента.

На основе долгосрочной программы развития промышленности, рассчитанной на 2013-2015 годы, в районе реализуется 25 проектов. До конца текущего года планируется осуществить уже 24.

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