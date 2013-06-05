"Крепкая семья – опора общества"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 4 июня в общеобразовательной школе № 15 Пахтачийского района Самаркандской области состоялось мероприятие, которое было организовано по инициативе районного Комитета женщин и хокимията.

В мероприятии, нацеленном на пропаганду здорового образа жизни, развитие института семьи и разъяснение роли семьи в укреплении гражданского общества, приняли участие преподаватели и учащиеся школы, представители отделения Союза писателей Республики Узбекистан, активисты политических партий, представители ОДМ "Камолот" и другие.

В процессе встречи разговор шел о роли родителей в семье и подчеркнута важность оказания уважения к старшим. Отмечено особое место отца в семье и необходимость острого внимания воспитанию детей.

Также до участников мероприятия доведены сведения о важных критериях, на которые необходимо обращать внимание для укрепления семейных отношений в молодых семьях.

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