Определена победительница областного этапа смотра-конкурса

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня в городе Самарканде завершился областной этап смотра-конкурса "Медсестра – 2013". В мероприятии, организованном по инициативе областного управления здравоохранения и Ассоциации медсестер Узбекистана, приняли участие победительницы районных и городских этапов.

Участницы конкурса продемонстрировали членам жюри свои навыки по оказанию первичной медицинской помощи, соблюдению медицинских правил при работе с пациентами, а также другие знания в области использования медикаментов.

По итогам конкурса победительницей областного этапа признана медсестра отделения ревматологии и пульмонологии областного многопрофильного медицинского центра С.Турсунова. Теперь она примет участие в республиканском этапе смотра-конкурса "Медсестра – 2013"

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