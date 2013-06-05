Лето в Бухаре обещает быть веселым и добрым

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Свыше 16,5 тысяч детей в этом году смогут отдохнуть в летних лагерях Бухарской области Узбекистана, а более 40 тысяч учащихся школ бесплатно получат учебные принадлежности. Соответствующие задачи предусмотрены территориальной программой "Год благополучия и процветания".

Во время летних каникул будут функционировать 17 загородных и 85 пришкольных лагерей. В общей сложности они примут 16 тысяч 600 детей.

Как отмечено в программе, бесплатные учебники и учебные принадлежности смогут получить 40 тысяч 202 ученика школ области. Среди них будут 30 тысяч 93 первоклашки, 220 воспитанников домов милосердия и школ-интернатов.

Также, подобную поддержку получат порядка 10 тысяч детей из малообеспеченных семей. Помимо этого, 23 тысячи 504 таких ребенка будут обеспечены на безвозмездной основе зимней одеждой.

Программой предусмотрена организация в области декады "Мы – гармонично развитое поколение" и недели "Каждому ребенку – заботу и внимание".

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