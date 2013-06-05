Выпускников обеспечат работой

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Трехсторонними договорами обеспечено 98 процентов выпускников Бухарской области Узбекистана, заявил начальник областного управления среднеспециального, профессионального образования Ш.Жавлонов.

В общей сложности трехсторонними договорами (предприятие - учреждение среднего, специального профессионального образования – выпускник) будут охвачены 24 тысячи 459 выпускников 2012-2013 учебного года. На сегодняшний день 10 тысяч 346 предприятий области уже готовы принять на производственную практику с последующим трудоустройством 23 тысячи 974 человек. Работа в этом направлении продолжается и в ближайшее время будет выполнена полностью, отметил Жавлонов.

Между тем, коммерческими банками выдано 39 сертификатов на получение обычных кредитов и 73 льготных на сумму свыше 720 миллионов сумов. В скором времени предусмотрена кредитная поддержка еще 1686 проектов.

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