Спортивная команда студентов Навои выехала в древнюю Бухару

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня сборная спортивная команда студентов Навоийской области Узбекистана выехала в Бухару для участия в финальных соревнованиях "Универсиады-2013".

Накануне по инициативе администрации города Навои, в кафе "Гулшан" состоялись торжественные проводы участников студенческой "Универсиады". С напутственным словом на мероприятии выступил хоким города Навои Баходир Жураев. Он пожелал навоийским студентам честной, бескомпромиссной борьбы и ярких спортивных достижений.

В соревнованиях в Бухаре из Навоийской области примут участие 78 спортсменов. Ожидается, что с медалями Универсиады вернутся команды юношей и девушек по плаванию, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, курашу, дзюдо, теннису и шахматам.

В своем выступлении ректор Навоийского государственного педагогического института, сенатор Холбой Ибрагимов отметил:

- Универсиада является одним из крупнейших спортивных мероприятий республиканского масштаба, наши бухарские друзья ждут гостей со всей страны и проделали большую подготовительную работу. Каждый из вас едет с надеждой завоевать медаль соревнования. Верим, что вы с честью оправдаете надежды навоийцев.

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