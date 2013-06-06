Молодежь и семья

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня в Куштепинском районе Ферганской области был проведен "круглый стол" на тему "Подготовка молодежи к семейной жизни", организованный районным Комитетом женщин.

Цель встречи заключалась в доведении до сведения молодежи смысла и значимости проводимой в стране государственной политики и реформ, направленных на укрепление семьей.

В нем приняли участие представители Комитета женщин, центра "Репродуктивное здоровье", сходов граждан махаллей, молодежь и преподаватели учебных заведений.

Выступавшие ознакомиили участников мероприятия с главными основами по укреплению семьи, которые предложил глава государства в своем выступлении от 7 декабря 2011 года, а также о роли мужчины и женщины в решении семейных проблем.

Подчеркнута важность медицинского осмотра перед браком и были описаны положительные стороны брачного контракта.

В ходе мероприятия также обсуждены меры по сохранению неблагополучных семей, вопросы проведения дополнительной профилактической работы среди населения по снижению количества матерей-одиночек.

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