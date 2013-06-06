В Намангане сменился глава городской администрации

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Состоявшаяся во вторник внеочередная сессия Наманганского городского Совета народных депутатов освободила Тулкина Дадабаева от обязанностей хокима (главы администрации) города Намангана.

Как было отмечено в решении хокима области Баходира Юсупова, теперь уже бывший руководитель областного центра Тулкин Дадабаев освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. На его место глава области своим решением назначил Баходира Бекходжаева.

Сессия Наманганского городского Совета народных депутатов утвердила оба решения хокима области.

На сессии перед ее участниками с речами выступили хоким области Б. Юсупов Юсупов и ответственный работник Кабинета Министров Узбекистана Н. Ханов.

В работе сессий принял участие заместитель госсоветника Президента Узбекистана Н. Максумов.

Баходир Маматович Бекходжаев родился в 1972 году в Намангане, по национальностип узбек, образование высшее по спецальности инженер-строитель, член НДП Узбекистана. После окончания Наманган промышленно технологического института с 1994 по 1998 годы работал мастером, инженером техники безопасности в АО "Наманганагросаноаткурилиш". С 1998 по 2008 годы работал специалистом, главным специалистом разных секретариатов хокимията города Намангана, затем руководил городским филиалом областного госпреприятия "Сувокава", был председателем городской ассоциации ширкатов собственников жилья "Кумак-мадад", ведущим специалистом секретариата горхокимията по вопросам капитального строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства и благоустройства, возглавлял государственное унитарное предприятие озеленения и благоустройства ("Ободонлаштитиш") при хокимияте города Намангана.

С 2012 года по настоящее время работал первым заместителем хокима Наманганского района по вопросам капстроительства, коммуникаций, коммунального хозяйства и благоустройства.

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