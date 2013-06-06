В Наманганской области назначен новый заместитель главы администрации

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня своим решением хоким Наманганской области Баходир Юсупов назначил Тулкина Дадабаева своим заместителем по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства и благоустройства.

В тот же день это решение о назначении Т. Дадабаева на вакантную должность заместителя хокима области, в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственной власти на местах" утвердила внеочередная сессия областного Совета народных депутатов.

На сессии с речами выступили хоким области Б. Юсупов и ответственный работник Кабинета Министров Узбекистана Н. Ханов.

В работе сессии также принял участие заместитель госсоветника Президента Узбекистана Н. Максумов.

Тулкинжон Тулянович Дадабаев родился в 1965 году в Учкурганском районе Наманганской области. По национальности узбек, образование высшее, по специальности инженер-механик.

В 1993 году он окончил Ташкентский автодорожный институт, а в 2006 году – высшую школу бизнеса Академии государственного и общественного строительства при Президенте Узбекистана. Член ЛДП Узбекистана, депутат Наманганского областного и городского Советов народных депутатов.

Трудовую деятельность начал 1989 году мастером автопредприятия № 143 Ташкента, с 1992 по 2006 год работал на ответственных должностях в системе АО "Тошшахарйуловчитранс", в 2006 – 2011 годах возглавлял акционерную компанию "Тошавтобустранс".

С 2011 года по настоящее время работал в должности хокима города Намангана.

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