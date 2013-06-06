Интерактивные уроки – требование времени

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня в средней общеобразовательной школе № 4 Кызылтепинского района прошел семинар, посвященный обобщению и распространению опыта работы передовых учителей узбекского, английского, французского языков, а также методике преподавания в начальных классах.

В работе семинара приняли участие 45 учителей и методистов из всех городов и районов области. Особый интерес и активное обсуждение у участников семинара вызвали представленные разработки метода работы, организация и проведение интерактивных уроков учителей Ойдин Буриевой, Олимы Сафаровой и Дилфузы Идиевой.

Выступившая в заключение семинара методист областного управления народного образования Угилой Тиркашева поздравила педагогов с окончанием учебного года и подвела итоги работы семинара. Она же объявила решение методического совета, согласно которому наряду с работами выше указанных учителей в областном масштабе будет обобщен и распространен и опыт работы учительницы узбекского языка и литературы школы № 4 Эргашой Сатторовой.

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