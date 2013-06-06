



К победе с уверенностью



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня команда студенческой молодежи Самаркандской области Узбекистана направилась в город Бухару для участия в спортивных соревнованиях "Универсиады – 2013". Успехов и удачи пожелал им перед дорогой хоким области З.Мирзаев. На торжественной церемонии, провожая студенческую команду на почетный путь, представители общественности пожелали им вернуться домой со светлыми лицами. Член областной сборной по волейболу Э.Абдурахманов отметил, что в нынешнем году самаркандские спортсмены подготовлены как никогда раньше и уверены в победе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи